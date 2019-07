Wahlkampf im Hückeswagener Kinderdorf : Kinderdorf-Bürgermeisterin Merle will Wünsche erfüllen

Kinderdorf-Bürgermeisterin Merle will Wünsche erfüllen

Hückeswagen Zweimal im Jahr gibt Bürgermeister Dietmar Persian die Stadtgeschicke in Kinderhände ab: zu Karneval ans Kinderprinzenpaar der Kolpingsfamilie und wenn im Brunsbachtal das Kinderdorf seine Türen öffnet.

Gleich an den beiden ersten Tagen der Ferienaktion zu Beginn dieser Woche lief im sechsten Kinderdorf ein Wahlkampf, am Mittwochmorgen wurde in der Mehrzweckhalle verkündet, wer von den fast 200 Dorfbewohnern gewählt wurde. Als Bürgermeisterin setzte sich letztlich die zwölfjährige Merle Brüggemann mit ihrem Programm gegen ihre acht Mitbewerber durch.