Kinderdorf in Hückeswagen Sprüh-Übung fürs Buswartehäuschen

Ein wenig riecht die Luft auf der Minigolf-Anlage neben dem Kinderdorf an der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal nach Sprühlack. Deswegen tragen die Kinder, die dort mit Graffiti-Künstler Will Mercene im Workshop sind, auch Atemschutzmasken – im Jahr zwei nach Corona durchaus ein ungewohnter Anblick. Vier der Jungen und Mädchen sind ausgelost worden, um das Buswartehäuschen im Schlosshang an der Bahnhofstraße neu zu gestalten. Es ist nicht das erste Mal, schon zweimal sind die Betonwände kreativ bemalt worden – einmal als Wohnzimmer im Loriot-Stil und einmal als Fachwerkhaus. Nun sollen die Kinder gemeinsam mit Mercene für einen neuen Anstrich sorgen. Denn auch wenn das ursprüngliche Design immer noch zu sehen ist, so haben doch Schmierereien und unschöne „Verzierungen“ ihre Spuren hinterlassen.