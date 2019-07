Entschleunigung in Hückeswagen : Aktionstag auf dem „Herzwurzelhof“

Entschleunigung in Hückeswagen

Hückeswagen Kinder erfahren und erleben Tiere und Natur mit allen Sinnen auf dem Begegnungshof. Pfarrer Haupt-Schott: Die Schönheit der Schöpfung berühren und begreifen.

Hausschwein Rosalie lässt sich von den Kindern gern hingebungsvoll streicheln und grunzt zufrieden. „So ein Schwein ist gar keine Schweinerei. Es ist ein sehr sauberes und intelligentes Tier“, weiß der neunjährige Luca Dave Gottwald. Er ist eines von insgesamt 17 Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren, die beim Kinderaktionstag der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen am vergangenen Samstagnachmittag das Verhalten der zutraulichen Tiere und die Natur rund um den Begegnungshof „Herzwurzelhof“ in Maisdörpe 9 mit allen Sinnen wahrnehmen und in wohltuender Entschleunigung bestaunen und ertasten durften.