Weihnachtsaktion in Hückeswagen Wenn Kinderwünsche in Bäumen hängen

„Wir wollen Kindern Wünsche erfüllen“, erklärt Willbert Paffrath von der Caritas die traditionsreiche Aktion, die gemeinsam mit der AOK und der Kreissparkasse Köln gestemmt wird. Im Oberbergischen Kreis werden deswegen in diesen Tagen viele Wunschbäume aufgestellt. „So werden rund 600 bis 800 Wünsche erfüllt“, erklärt Willbert Paffrath. Für jeden Baum hat die Caritas Einrichtungen angesprochen – in Hückeswagen haben rund 40 Kinder der Förderschule Nordkreis ihre Wünsche notiert. Dazu kommen Wunschzettel von Kindern der Caritas. So können in Hückeswagen rund 100 Zettel gepflückt werden – in der Kreissparkasse und im Edeka-Markt. Auch in Radevormwald in der Kreissparkasse steht ein Wunschbaum.