Sonntagsschule in Hückeswagen : Sonntagsschüler führen Musical in Strucksfeld auf

Strucksfeld Höhepunkt eines weihnachtlichen Nachmittages war die Aufführung des Kindermusicals „Das Geschenk des Himmels“.

Auch in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Strucksfeld geht es in diesen Tagen heimelig zu: Mit weihnachtlichen Liedern und Musikstücken der Sonntagschulkinder startete ein besonderes Programm. Höhepunkt war die Aufführung eines Kindermusicals mit dem Titel „Das Geschenk des Himmels“.

Hierin laufen die himmlischen Vorbereitungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest auf Hochtouren. Die Engel sind schon ganz aufgeregt, während auf der Erde nichts von Weihnachtsstimmung zu spüren ist. Ein jeder muss in seine Geburtsstadt, um sich zählen zu lassen – auch Maria und Josef, obwohl Maria hochschwanger ist. Als die Engel feststellen, dass die Menschen für den Sohn Gottes nur einen Platz in einem Stall haben, sind sie empört. Sie beschweren sich sogar beim „Chef“ persönlich. Er sagt, dass sein Sohn zur Rettung aller Menschen auf die Erde kommt. Die Menschen entscheiden selbst, ob sie ihn in ihr Haus oder in ihr Leben hineinlassen.