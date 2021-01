Kinder fragen, Ärzte antworten : Warum ist Blut eigentlich rot?

Wipperfürth/Hückeswagen In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt.

Dieses Mal will Moritz (7) wissen: „Warum ist Blut rot?“ Die Antwort hat Mohamed Abdelkader, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin.

