Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum habe ich Hunger?“

Wenn sich das Hungerzentrum meldet, müssen auch Kinder was essen. Foto: Georg Wendt

Wipperfürth/Hückeswagen In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Ann-Kathrin (8) wissen: „Warum habe ich Hunger?“

Maik Haarbach, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, kennt die Antwort: „In unserem Gehirn gibt es ein Hungerzentrum und das Sättigungszentrum. Über Nerven werden Informationen an dein Gehirn weitergeleitet, wie voll dein Magen und dein Darm sind. Wenn du also viel gegessen hast, sagt dir dein Sättigungszentrum, dass du satt bist. Sind dein Magen und dein Darm aber leer, beschwert sich dein Hungerzentrum. Dann zieht sich der Magen immer wieder zusammen, und es wird viel Magensaft gebildet. Außerdem schluckst du, wenn du hungrig bist, mehr Luft. Dies alles sorgt ganz schön für Turbulenzen in deinem Bauch. Das hörst du, wenn dein Magen ,knurrt’.“