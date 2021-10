Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum muss ich so früh schlafen gehen?“

Wipperfürth/Hückeswagen Der achtjährige Henri stellt der Helios-Klinik Wipperfürth eine Frage, die wohl viele Kinder haben. Und bekommt dazu die passende medizinische Antwort.

In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Henri (8) wissen: „Warum muss ich so früh schlafen gehen?“ Die Antwort gibt’s von Dr. Anja Traub-Hoge, Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Wipperfürther Helios-Klinik.