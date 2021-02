Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum habe ich Schluckauf?“

Wipperfürth/Hückeswagen In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Vanessa (9) wissen: „Warum habe ich Schluckauf?“ Die Antwort auf dieses medizinische Problem gibt Marco Wagner, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin.

„Bevor du geboren bist, ist der Schluckauf ein Training zum Atmen. Ausgelöst wird es durch das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein Atemmuskel, der dafür sorgt, dass sich die Lungen ausdehnen und wieder zusammenziehen. Beim Schluckauf zieht sich das Zwerchfell ruckartig zusammen, fast wie bei einem Krampf. Der Hickser entsteht dadurch, dass sich die Stimmritze im Hals genau dann verschließt, wenn du Atem holen willst. So ,knallt‘ die Luft auf die verschlossenen Stimmritze, und es macht ,hicks‘.

