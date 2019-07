Leben & Lernen in Hückeswagen : Kinder ernten, was sie im Herbst säten

Kinder ernten, was sie im Herbst säten

Leben & Lernen in Hückeswagen

Kinder des Kindergartens Am Kamp ernten Salat und Gemüse aus den Hochbeeten, die im Spätherbst angelegt worden waren. Foto: Kindergarten

Hückeswagen Salat wächst nicht bei „Frau Aldi“ oder „Herrn Rewe“, und Tomaten und Gurken muss man nicht ausgraben – das stellen Sandra Wons und Myriam Arenz vom katholischen Kindergarten Am Kamp klar.

Und das hatten die beiden Erzieherinnen auch den Knirpsen der Einrichtung beigebracht. In drei Hochbeeten hatten die Kinder unter ihrer Anleitung im Spätherbst Salat und Gemüse angelegt, nun können sie langsam die Früchte ihrer Arbeit ernten. „Sprießt doch jetzt der Salat, die Tomatenpflanzen recken ihre Blüten der Sonne entgegen, und Rotkohl, Zwiebeln und Möhren können schon an ihren kräftigen Blättern erkannt werden“, berichten die Erzieherinnen. Immer wieder zupfen kleine Hände Unkraut oder gießen die zarten Pflanzen. „Salat haben wir schon gepflückt und gegessen. Der schmeckt viel besser, als ich dachte“, sagen die Kinder.

Aber nicht nur in den Hochbeeten tut ich was, auch in Töpfen, Wannen und Kübeln, wächst und blüht es. Daher sind sichalle Beteiligten einig: „Das machen wir jetzt jedes Jahr.“