Aktion des Hückeswagener Kinderdorfs In fantasievoller Umgebung auf den Bus warten

Dann ist es plötzlich ganz still am Donnerstagnachmittag. Wo am Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße bis gerade noch hektische Betriebsamkeit herrschte, ist mit einem Mal kaum noch etwas zu hören. Und das, obwohl da nicht mehr nur die eifrigen Sprayer-Künstler aus dem Kinderdorf sind, sondern auch noch dessen Leiterin Verena Tönnes, die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Kämmerin Isabel Bever, und Michael Otto, Leiter der Filialen der Kreissparkasse Köln in Radevormwald und Hückeswagen.