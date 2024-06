Mitmachzirkus in Hückeswagen Große Aufregung in der Löwen-Manege

Das gilt für die Kinder, die Rad schlagen und Pyramiden bauen, für die kleinen Fakire, die mutig über das Nagelbrett stolzieren. Für Schüler, die in luftiger Höhe auf dem Trapez schwingen, und für die Jungen und Mädchen, die im Schwarzlicht bunte Tücher durch die Manege schwingen. Wenn die Musik besonders heiter wird, dann wissen die Zuschauer schon: Jetzt haben die Clowns ihren Auftritt. „Das macht so einen Riesenspaß“, sagt Manuel, als er in der Pause hinter dem Zelt frische Luft schnappt. Die Aufregung sei verflogen, versichert er. „Jetzt ist es einfach nur noch schön, so witzig sein zu können“, erklärt auch Enea. Die beiden Zehnjährigen sind in ihrem Element und freuen sich auf die zweite Halbzeit.