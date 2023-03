Gemeindeleben in Hückeswagen Ein Turm aus tausenden Holzklötzchen

Es ist jede Menge Holz in der Hütte. Denn im Vereinshaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Scheideweg sind am Wochenende ziemlich genau 60.000 Holzklötzchen mit einem Transporter angeliefert worden. Das wiederum hat einen Grund. Denn etwa 60 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren haben vor allem am Samstag jede Menge Zeit, um mit diesen Klötzchen, die etwa die Form eines kleinen Schokoriegels haben, nach Herzenslust zu bauen. Ermöglicht werden diese etwas anderen Bauarbeiten, wie Gemeindemitglied Anette Lemke mitteilt, durch den Bibellesebund aus Marienheide. „Sie haben das Projekt Holzbauwelt im Angebot, mit dem sie in die Gemeinden kommen“, sagt sie. Sie selbst habe ihre Kinder bereits in andere Gemeinden gebracht, in denen die Holzbauwelt schon zu Gast war. „In Hückeswagen hat es das Angebot aber noch nicht gegeben“, sagte sie. Wobei es bereits für 2020 geplant gewesen sei – tatsächlich am Tag, als der erste Lockdown in Kraft getreten sei.