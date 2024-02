Kiku-Motion aus Hückeswagen Visuelle „Nachhilfe“ für bergische Unternehmen

Kick hatte nach dem Abitur an der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born ein BWL-Studium mit Richtung Marketing in Berlin angefangen. „Ich bin aber zum Management-Studium geswitcht“, sagt der gebürtige Wermelskirchener, der im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern von Remscheid nach Hückeswagen gezogen ist. Nur drei Häuser weiter lebte Kurtz, ebenfalls in Wermelskirchen geboren, wo er das Abitur bestand. Er studiert in Wuppertal Wirtschaftswissenschaften und Design audiovisueller Medien – also ein Filmstudiengang“, fügt er lächelnd im Gespräch mit unserer Redaktion hinzu.