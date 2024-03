Internationaler Treff in Hückeswagen-Wiehagen Jecke Spende der kfd für die Flüchtlingshilfe im KiWie

Nach vierjähriger Pause hatte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) am Sonntag vor Weiberfastnacht wieder ihre beliebte Karnevalssitzung von Frauen für Frauen auf die Bühne im Saal des Kolpinghauses gebracht – es war ihre 50. Bei allem Frohsinn und Heiterkeit wurden jedoch – und das ist Tradition auf den kfd-Sitzungen – diejenigen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht. So erbrachte eine Sammlung im Saal 350 Euro.