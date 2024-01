Jeckes Jubiläum in Hückeswagen Kfd-Frauensitzung feiert 50. Geburtstag

Jedes Jahr steht die Frauensitzung unter einem anderen Motto. Passend dazu werden Kostüme gefertigt, die die Gruppe dann auch beim Rosenmontagszug trägt. Zahlreiche Fotos aus den mehr als 50 Jahren zeugen von großer Kreativität bei den Verkleidungen. Unter dem Motto „Wir lassen die Puppen tanzen“ von 2012 bewegten sich beispielsweise lebendige Marionetten an Fäden, und aus Mülltonnen lugten fröhliche Monster. In ihrer Büttenrede schlug Beate Knecht als Puppenspielerin damals als neuen Friedensgruß im Gottesdienst ein gegenseitiges Warmrubbeln vor. Ein Gag, der angesichts der unterkühlten Gotteshäuser nichts an seiner Aktualität verloren hat.