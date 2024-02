Katholische Frauengemeinschaft Hückeswagen Dank für großes Engagement in der kfd

Gemäß der Jahreslosung „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ reflektierte die Vorsitzende Beate Knecht dann die Arbeit innerhalb der Gemeinschaft. Dabei hob sie die Herzkissenaktion hervor, an der sich die kfd seit 2019 mit viel Herzblut beteilig. Monika Wedekind berichtete dazu von den Anfängen und der Kontaktaufnahme mit dem Kölner Verein „Herzkissen“, der die von der kfd gefertigten Kissen an die Kölner Kliniken weitergibt. Dort werden sie vor allem an Brustkrebspatienten verschenkt, die – mit den Kissen unter den Achseln – Linderung nach einer OP beitragen.