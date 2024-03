Katholiken in Hückeswagen und Radevormwald Kennenlernen beim Kreuzweg Oberberg-Nord

Die 14 Stationen in ebenso viel Kirchen kann man eigenständig besuchen, aber das Ziel ist es nun einmal, dass sich auch die Menschen aus den unterschiedlichen Kirchengemeinden persönlich kennenlernen können. „Deswegen haben wir für Samstag, 16. März, eine Bustour organisiert, die zu fünf ausgewählten Stationen führt“, berichtet Zlobinski. Der erste Stopp ist die erste Station „Jesus wird zum Tode verurteilt“ und steht in St. Anna in Wipperfürth-Hämmern. Der zweite Halt ist die vierte Station in Hückeswagen, danach geht es zur siebten Station „Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz“ in St. Johannes Baptist in Marienheide-Gimborn, zur elften Station „Jesus wird ans Kreuz genagelt“ in St. Laurentius Lindlar-Hohkeppel und zur zwölften Station „Jesus stirbt am Kreuz“ in St. Agatha in Wipperfürth-Agathaberg.