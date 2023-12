Feuerwehr Hückeswagen Keller steht unter Wasser – Strom im Haus abgeschaltet

Zipshausen · Der Keller in einem Haus in Zipshausen stand bereits so weit unter Wasser, dass der Hausanschlusskasten für Strom betroffen war und das Wasser sich erhitzt hatte.

28.12.2023 , 12:39 Uhr

Bei Ankunft der Einsatzkräfte drang Rauch aus mehreren Schächten rund ums Gebäude, der sich kurz darauf als Wasserdampf herausstellte. Foto: Feuerwehr

Die Festtage verliefen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr alles andere als ruhig. Da war nicht nur das Hochwasser der Wupper, sondern am zweiten Weihnachtstag auch ein Einsatz für die Löschgruppe Herweg, die am Dienstag nach Zipshausen zu einem vollgelaufenen Keller alarmiert wurde. Mit Tragkraftspritze und Tauchpumpe wurde das Wasser rausgepumpt. Foto: Feuerwehr Als die Kräfte eintrafen, drang Rauch aus mehreren Schächten rund ums Gebäude, der sich kurz darauf als Wasserdampf herausstellte, berichtet Sprecher Morton Gerhardus. Der Keller habe bereits so weit unter Wasser gestanden, dass der Hausanschlusskasten für Strom betroffen war und das Wasser sich erhitzt hatte. „Somit wurde zunächst der zuständige Energieversorger nachgefordert, der das gesamte Objekt stromlos schalten konnte“, treilt Gerhardus mit. Bis dahin wurde ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz in Bereitstellung gehalten, um den Brandschutz sicherzustellen. Nachdem das Objekt vom Strom getrennt wurde, konnte der Keller gefahrlos betreten werden. Mit einer Tragkraftspritze und einer Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller gepumpt. Im Anschluss konnte der Energieversorger den Hausanschluss reparieren. Da sich weiter Wasser durch den Boden in den Keller drückte, musste die Feuerwehr wiederholt abpumpen. Nach mehr als vier Stunden konnte das Gebäude wieder ans Stromnetz gehen.

(rue)