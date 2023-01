Nach dem Großbrand in Hückeswagen im Dezember Keine Hinweise auf Brandstiftung an der Heidenstraße

Nach dem Großbrand im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses an der Heidenstraße am 2. Dezember haben die Brandermittler der Polizei ihre Arbeiten abgeschlossen. Polizeisprecherin Kathrin Popanda teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Experten keine eindeutige Brandursache feststellen konnten. „Es gibt auch keine Hinweise auf Brandstiftung“, sagte Popanda. Somit wird wohl nie gänzlich geklärt werden können, warum es an dem Freitagmorgen im Dezember zu einem so verheerenden Brand kommen konnte, bei dem ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitt und ein Feuerwehrmann verletzt wurde. Stundenlang hatten 80 Einsatzkräfte gegen die Flammen gekämpft und ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbarhaus verhindert.