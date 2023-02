Gegenläufiger Radverkehr in Hückeswagen Friedrichstraße ohne Bergauf-Radler

Alfons Herweg machte sich im Zuschauerraum eifrig Notizen. Was das Mitglied des Hückeswagener Ortsverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Montagabend im Bauausschuss zu hören bekam, gefiel ihm gar nicht. Hatte sich die Politik in der November-Sitzung noch für den gegenläufigen Radverkehr auf der Islandstraße ausgesprochen, was seit Ende Januar entsprechend beschildert ist, verweigerte sie das Gleiche für die Friedrichstraße. Einhellige Meinung war, dass die Engstelle oben im Bereich der Kreuzung Markt- / Kölner Straße zu gefährlich ist. Nur die Grünen enthielten sich.