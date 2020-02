Bürgermeisterwahl in Hückeswagener : Kein Gegenkandidat für Persian aus Politik

Hückeswagen FDP, UWG und FaB stellen keine eigenen Kandidaten auf, unterstützen den Bürgermeister aber auch nicht.

Gut acht Wochen ist es jetzt her, dass Amtsinhaber Dietmar Persian als Erster seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 13. September verkündet hatte, wenn auch der Stadtrat neu gewählt wird. Bislang ist der 60-Jährige, der keiner politischen Partei angehört, der einzige Kandidat. Unterstützt wird er dabei von CDU, SPD und Grünen, den drei größten Fraktionen im Stadtrat.

„Für die Liberalen stellt sich die Frage nach einer Unterstützung Persians nicht, so lange der Bürgermeister einziger Kandidat für das Amt in Hückeswagen ist“, sagt von Polheim. Zumal er bereits Unterstützung durch drei Fraktionen habe. Ähnlich äußert sich Wolter: „Wir sind der Auffassung, dass er neben seinem Amtsbonus genug Unterstützer hat.“ Für von Polheim macht Bürgermeister Persian keinen schlechten Job: „Die Verwaltung führt er gut“, sagt er. Allerdings fehlt es den Liberalen an Visionen für eine Entwicklung der Stadt: „Wir haben uns gewünscht, wenn etwa das Neubaugebiet ,Eschelsberg’ viel früher ausgewiesen worden wäre.“ So hatte die FDP bereits 2015 gefordert, den Bolzplatz für eine Wohnbebauung freizumachen – Ratsmehrheit und Verwaltung hatten das aber abgelehnt.