St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen : Katholische Frauen freuen sich auf „normalen“ Basar

Auch beim Adventsbasar 2018 gab es bei den katholischen Frauen selbst zubereitete Marmeladen, Essigsorten und Liköre. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Besucher erwartet neben handgefertigten Türkränzen und dekorierten Adventskränzen auch Weihnachtsgebäck, selbst zubereitete Marmeladen, Essigsorten und Liköre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der „kfd-Basar einmal anders“, den die Katholische Frauengemeinschaft in den beiden Vorjahren aufgrund der Corona-Situation als Alternative und mit Bestellung und Abholung angeboten hatte, war zwar angesichts der Lage eine schöne Idee. Aber eben nicht der „richtige“ Adventsbasar. Der findet nun am 19. und 20. November erstmals nach drei Jahren wieder in seiner gewohnten und bewährten Ausführung statt – als Präsenzveranstaltung im katholischen Gemeindehaus. Das teilt Claudia Eberius von der kfd mit.

Die Besucher erwartet neben handgefertigten Türkränzen und dekorierten Adventskränzen auch Weihnachtsgebäck, selbst zubereitete Marmeladen, Essigsorten und Liköre – alles mit Früchten und Kräutern aus eigenem biologischem Anbau hergestellt – sowie liebevoll handgefertigte Socken, Designerschmuck, Perlensterne und noch vieles mehr. Bei einer Tombola können attraktive Preise gewonnen werden, und die Fundgrube lädt zum Stöbern ein. Zwischendurch können sich die Besucher in der Cafeteria niederlassen, wo zur Mittagszeit „Hexensuppe“ und herzhafter Kartoffelsalat im Angebot sind. An beiden Tagen gibt es zudem ein Angebot an Kuchen, Torten und Waffeln.

Der Erlös des Adventsbasars ist für wichtige soziale Hilfsprojekte bestimmt, etwa für Frauenhilfsprojekte in Indien, „LoszuGhana“, die Hospizarbeit in Namibia und die Arco-Iris-Stiftung in Bolivien. Die kfd unterstützt auch die Arbeit von Pfarrer Virginijus Veprauskas in Litauen.

Um die Adventskränze frisch herzustellen, bitten die katholischen Frauen um Spenden von Tannengrün von Edeltannensorten; Fichtenzweige werden nicht angenommen. Das Grün kann am Freitag, 18. November, 10 bis 12 Uhr, im Gemeindehaus, Weierbachstraße 15, abgegeben werden.

Öffnungszeiten Geöffnet ist der Basar am Samstag, 19. November, 14 bis 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 20. November, 10.30 bis 17 Uhr.

(büba)