Hückeswagen : Katholische Frauen erkunden Kloster Marienhaus

Die katholischen Frauen aus Hückeswagen bei ihrem Einkehrtag in Waldbreitbach. Foto: Wedekind

Hückeswagen Zu einer Fahrt nach Waldbreitbach ins Kloster Marienhaus brach jetzt die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) von St. Mariä Himmelfahrt auf. Im Mutterhaus des Franziskanerinnen-Ordens „Von der allerseligsten Jungfrau Maria von den Engeln“ waren die Teilnehmerinnen aus Hückeswagen zu einem Gedankenaustausch in zwei Teilen zum Thema „Klimawandel“ eingeladen.

Im Tagungshaus begrüßte Gemeindereferentin Petra Collinet die 37 Gäste, um sie durch den ersten Teil des Seminars zu begleiteten, das unter dem Aspekt des menschengemachten Klimawandels betrachtet wurde.

„Wie die Bezeichnung ,menschengemacht’ schon andeutet: Das Klima hat sich schon immer gewandelt, es ist normal, dass es sich verwandelt. Schon immer gab es wärmere und kältere Klimaperioden, es geht in Wirklichkeit um das zwischenmenschliche Klima“, berichtet Monika Wedekind, die bei den katholischen Frauen der Schloss-Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das sei ein wirkliches Problem in der heutigen Zeit. Kommunikation finde häufig nur in den sozialen Netzwerken statt. Dabei seien Lügen, die als Wahrheiten verkauft werden, weitgehende Verfälschungen sowie Hass und Hetze an der Tagesordnung. Sie würden von zu vielen Menschen skrupellos für ihre dubiosen Zwecke instrumentalisiert. Deshalb sollte eigene „Detektivarbeit“ bezüglich der Informationen immer wichtig sein, erfuhren die Gäste aus dem Bergischen. Immer mehr fehlende persönliche Kommunikation sowie das Ellenbogen-Verhalten vieler Menschen führten dabei zu kälteren Klimaprioden im sozialen Umgang. Die Gruppe machte sich Gedanken über Lösungen, die auch das Thema der Integration von Flüchtlingen nicht ausschloss.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte der zweite Teil des Seminares, der den Klimawandel aus Sicht des Konsums betrachtete. Brauche ich das wirklich? Weniger zu konsumieren, entlastet den eigenen Geldbeutel und die Umwelt. „Durch unsere Nachfrage – oder eben Nicht-Nachfrage – bestimmen wir, welche Produkte sich auf dem Markt halten können. Wer gezielt einkauft, bestimmt mit, was produziert und auf welche Weise es gemacht wird“, schreibt Monika Wedekind in ihrem Bericht. Seminarleiterin Kordula Honnef ging es bei diesem Thema um Ressourcen schonendes Konsumverhalten. Was ist man bereit zu tun, oder was tut man bereits? Tatsache ist, dass die Menschen der Natur im eigenen Leben mehr Raum geben müssen. Ob der Einzelne Alternativen, wie Taschentücher aus Bambus, Hautpeeling aus Kaffeesatz oder Haarshampoo aus Roggenmehl, in seinem Leben integriert, müsse jeder für sich entscheiden. Alle tatkräftigen Bemühungen um umweltschonendes Verhalten, wie immer sie auch aussehen mögen, sollten als Beispiel an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Zu beiden Themen gab es lebhaften Diskussionsbedarf in der Gruppe. „Schade, dass die Zeit zu schnell verging“, berichtet Monika Wedekind.

Vor der Heimreise nahmen die Teilnehmerinnen an einer kleinen Andacht in der Kapelle des Bibelgartens teil, die von Schwester Jutta geleitet wurde, bevor die Heimreise angetreten wurde.

Der Dank der Frauen ging erneut an Christel Lütgenau für die gute Organisation und an die Teilnehmerinnen, die sich auf diese wichtigen Themen einließen und so zu einem lebendigen Tag beigetragen haben.

(rue)