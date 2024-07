Katholiken in Hückeswagen Den Glauben leben und feiern

Ein wenig wird man sich in der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt am Samstagabend wohl Sorgen gemacht haben, als es nach endlich einmal einigen schönen Sommertagen dann doch wieder regnete. Schließlich stand am Sonntag das Glaubensfest an, das in und um die Pfarrkirche stattfinden sollte. Und auch wenn das Gemeindehaus ein Ausweichsort war, so wäre das gemütliche Beisammensein doch im Freien und bei Sonnenschein die schönere Alternative gewesen. Und in der Tat, am Vormittag kam die Sonne heraus, und so konnte der Grill vor dem Gemeindehaus aufgebaut und angeworfen werden – und einem gelungenen Glaubensfest stand nichts mehr im Weg.