„Live auf’m Schloss“ in Hückeswagen Kölsche Lieder am Schloss: „Wetter top, Musik top, Stimmung top“

Schon von der Kölner Straße herkommend konnte man die Songs erkennen – der Sound war an diesem Freitag deutlich besser als noch in der Vorwoche bei „Heart Cover“ – und die Songs, die das Ensemble um den bestens gelaunten Sänger Daniel mitgebracht hatte, versetzten das Publikum in tolle Stimmung. Wohin man auch schaute – überall glückliche Gesichter, da wurde mitgeschunkelt, mitgesungen und natürlich ein Kölsch um das andere getrunken, denn kölsche Musik verpflichtet selbstverständlich.