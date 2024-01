Jecke Zick in Hückeswagen Kartenvorverkauf für Kinder-Tanzparty und Gala-Sitzung ist gestartet

Hückeswagen · Der Vorverkauf für die Kinder-Tanzparty und die Gala-Sitzung in der „heißen Phase“ des Hückeswagener Karnevals ist gestartet. An Weiberfastnacht (für den jecken Nachwuchs) und an Karnevalssonntag (für die erwachsenen Narren) isst reichlich Programm vorgesehen.

17.01.2024 , 16:26 Uhr

Die kleinen Jecken der Kinder-Tanzparty erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Foto: Jürgen Moll

Wer wird Nachfolger des Prinzenpaars Merina Ilbeyi und Valentin Schubert? Die beiden damals Zehnjährigen hatten sich im vorigen Jahr an Altweiber bei der Kinder-Tanzparty der Kolpingsfamilie in mehreren Spielen gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Und auch am Donnerstag, 8. Februar, ist der Wettbewerb um die neuen närrischen Kronen des Hückeswagener Karnevals ein Höhepunkt der Kinder-Tanzparty. Die beginnt um 15.11 Uhr im Kolping-Saal am Wilhelmplatz. Neben der Wahl des neuen Prinzenpaares unter allen zehn Jahre alten Jungen und Mädchen, das im Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ reichlich Kamelle unters jecke Volk werfen darf, erwartet die kleinen Jecken Musik und ein Bühnenprogramm. Moderiert wird die Tanzparty vom kleinen Rat der Kolpingsfamilie. Der Eintritt beträgt vier Euro, darin enthalten ist ein Freigetränk. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Kolpinghaus am Wilhelmplatz, teilt Kolping-Sprecher Christoph Steiner mit. „Restkarten sind eventuell auch an Weiberfastnacht am Eingang erhältlich, jedoch ist hier das Kontingent stark begrenzt.“ Ein weiterer Höhepunkt ist die Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie am Karnevalssonntag, 11. Februar – es ist dann die bereits 91. Veranstaltung dieser Art. Das mehrstündige Bühnenprogramm im Saal des Kolpinghauses mit Büttenreden, Sketchen, Tänzen und jeder Menge Lokalkolorit beginnt um 17.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet heute, Donnerstag, 18. Januar. Verbindlich können Karten zum Preis von 15 Euro online unter www.kolping-hueckeswagen.de oder telefonisch bei Sitzungspräsident Tobias Bosbach, Tel. 02192 932435, bestellt werden. „Auch in diesem Jahr gibt es wieder nummerierte Sitzplätze“, versichert Steiner. Er verweist darauf, dass für Gruppen, die möglichst zusammenhängende Sitzplätze haben möchten, nur über eine Person bestellt werden sollte – mit Angabe der gewünschten Anzahl an Eintrittskarten. Auch habe sich der Eintrittspreis nicht verändert, teilt der Kolping-Sprecher mit.

(büba)