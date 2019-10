Interview mit Karsten Schlickowey : Gemeinsam die Altstadt wieder beleben

Karsten Schlickowey, Inhaber des Deko- und Haushaltswarengeschäfts „Stilmix“ an der Islandstraße.

Hückeswagen Einzelhändler Karsten Schlickowey spricht über seinen Austritt aus der Werbegemeinschaft und die Zukunft.

Herr Schlickowey, haben Sie Ihre Ankündigung, im September aus der Werbegemeinschaft austreten zu wollen, in die Tat umgesetzt?

Reaktion Als Konsequenz kündigte Schlickowey, der schon zu Jahresbeginn den Arbeitskreis Werbegemeinschaft verlassen hatte, den Austritt aus dem Zusammenschluss der Hückeswagener Händler, Handwerker und Dienstleister an.

Auslöser Das Maifest brachte das Fass bei Einzelhändler Karsten Schlickowey zum Überlaufen. Der Eiswagen, der eigentlich vor dem Weber-Denkmal auf der Islandstraße und damit direkt an seinem Geschäft stehen sollte, wurde wie der Kindertrödel auf die Bahnhofstraße und ins untere Island verlegt

Was sind das für Gründe?

Schlickowey Das Stadtmarketing und der neue Arbeitskreis Altstadt. Wir wollen die Veranstaltungen in der kompletten Innenstadt haben und nicht massiv auf der Bahnhofstraße.

Sind im Arbeitskreis nur Kollegen, die nicht in der Werbegemeinschaft sind?

Ziel: Hückeswagen mehr in den Fokus rücken

Schlickowey Teils sind es Mitglieder, teils waren sie einmal Mitglieder, andere wiederum waren noch nie in der Werbegemeinschaft. Wir sind ein netter Zusammenschluss von Leuten, die die Altstadt wieder beleben wollen.

Sie nehmen aber noch an den Aktionen der Werbegemeinschaft, wie dem Lichterfest Anfang Oktober, teil.

Schlickowey Das ist eine Aktion für Hückeswagen, zu der auch Kunden von außerhalb kommen. Da wäre es sträflich, den Laden zuzulassen. Der Fokus liegt auf dem Kunden und dass er Hückeswagen wieder besucht. Außerdem haben die beiden vorigen Veranstaltungen gezeigt, darunter auch der Weltkindertag, dass es möglich ist, so etwas auch an einem Samstag und an einem Abend vor einem Feiertag anzubieten.