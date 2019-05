Kultur-Haus Zach : Karibik im oberen Island

Hückeswagen Am Samstag, 20 Uhr, ist die oberbergische Gruppe „Azúcar Blanca“ zu Gast und bringt Kuba-Flair und einen Vorgeschmack von Sommer-Feeling mit.

Das Juni-Programm im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße beginnt mit karibischen Rhythmen. Am Samstag, 20 Uhr, ist die oberbergische Gruppe „Azúcar Blanca“ zu Gast und bringt Kuba-Flair und einen Vorgeschmack von Sommer-Feeling mit. In einem abwechslungsreichen Programm mischt die Band, die auf Deutsch „Weißer Zucker“ heißt, Latin-Stücke im Stil der 1950er Jahre mit fetzigen Salsa-Nummern, die in die Beine gehen. „Zwischendurch wecken gefühlvoll gesungene Boleros die romantische Stimmung“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Für den Rhythmus sorgt die kubanische Percussion mit dem Bass und den zwischen dem Beat schwebenden Pianoklängen. Abgerundet wird das Programm durch Bläserriffs und Bläsersoli. Der Gesang erzählt von Liebe, Leidenschaft und der Schönheit des Tanzens. Karten (zehn Euro) gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.