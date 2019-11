Diamantene Hochzeit in Hückeswagen : Vertrauen das Geheimnis einer langen Ehe

Karin und Werner Fischer sind seit 60 Jahren miteinander verheiratet und feierten daher jetzt ihre Diamantene Hochzeit. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Vor 60 Jahren haben sich Karen und Werner Fischer in Koblenz das Ja-Wort gegeben. Genauso lange lebt das Jubelpaar bereits in Hückeswagen, das für beide zur Heimat geworden ist. Jetzt feierte es seine Diamantene Hochzeit.

Man wird etwas demütig, wenn man einem Jubelpaar wie Karen und Werner Fischer gegenübersteht. Die 79-Jährige und ihr 84-jähriger Mann sind seit dem 21. November 1959, also seit genau 60 Jahren, verheiratet. Sie wirken auch nach all dieser langen Zeit glücklich und zufrieden. „Ja, wir verstehen uns immer noch gut“, bestätigt Karen Fischer lächelnd. Ihr Mann ergänzt: „Man kann nicht alle Wünsche erfüllen – aber man kann es versuchen.“ Ob das das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Ehe ist? „Das auch – aber vor allem Vertrauen, das Zuhören und den Partner wahrzunehmen sind auch ganz wichtig“, betont Karen Fischer.

Dabei sei es am Anfang gar nicht die Liebe auf den ersten Blick gewesen, wie Werner Fischer sagt. Und wären er und sein Kommilitone am 3. Juli 1957 ein wenig langsamer gewesen, wäre vielleicht nichts aus den beiden geworden. „Ich hatte damals in Koblenz an der Ingenieur-Schule studiert. Ich war mit einem Mitstudenten an diesem Abend im Weindorf gewesen, einem Lokal“, erinnert sich der 84-Jährige. Er habe die junge Karen zusammen mit ihrer Tante und einer Freundin an einem Tisch sitzen gesehen. „Auf diesen Tisch sind auch schon zwei Bundeswehrsoldaten zugegangen. Mein Freund hat zu mir gesagt: Los, komm, wir sind schneller!“, sagt Werner Fischer lachend. Und so hätten die beiden jungen Männer die Frauen kennengelernt.

Info Was war los im November 1959? 13. November Der Bundesrat weist einen Regierungsentwurf für ein neues Rundfunkgesetz (zweites Fernsehprogramm) zurück. 15. November Die SPD beschließt im Godesberger Programm, den Weg zur Volkspartei einzuschlagen. 24. November In Neckarsulm stellt der Ingenieur Felix Wankel seinen neuen Kreiskolbenmotor vor.

Es habe nicht gefunkt zwischen ihnen, erinnert sich seine Frau. „Dafür aber zwischen meiner Freundin aus Berlin und Werners Mitstudenten. Aber aus den beiden ist nichts geworden – die Entfernungen waren zu groß.“ In den folgenden Wochen und Monaten hätte das heutige Jubelpaar allerdings dann doch noch durchaus Gefallen aneinander gefunden, so dass es schließlich am 21. November 1959 geheiratet hätte. Da hatte Werner Fischer bereits eine knappe Woche seinen Arbeitsplatz bei der Hückeswagener Firma Klingelnberg.

Karen und Werner Fischer nach der standesamtlichen Trauung am 21. November 1959. Foto: Archiv Fischer

So kam das junge Paar in die Schloss-Stadt. „Ich kannte Hückeswagen aber bereits. Denn ich war nach dem Krieg als Zehnjähriger im Auffanglager in Wipperfürth gewesen“, erzählt Werner Fischer. Man könnte sagen, dass sich hier ein Kreis geschlossen hat. Zunächst wohnte das Paar in einer kleinen Wohnung an der Kölner Straße, später zog es für sieben Jahre nach Remscheid in eine Klingelnberg-Firmenwohnung. „Da hat es uns aber nicht so gut gefallen“, sagt Karen Fischer. Zwei der vier Kinder wurden in Remscheid geboren, das erste und das vierte in Hückeswagen.

Ende der 1960er Jahr zog die junge Familie in eine Reihenhaus an der Lindenbergstraße. Das wurde später zu klein, so dass die Familie das jetzige Heim auf der Kaiserhöhe errichtete. Neben seiner Arbeit bei Klingelnberg war Werner Fischer 20 Jahre als SPD-Mitglied im Stadtrat aktiv, seine Frau engagierte sich in der Kathoflischen Frauengemeinschaft (kfd).

Weil die Abteilung Werkzeugbau bei der Firma Klingelnberg geschlossen wurde, ging Werner Fischer bereits mit 60 Jahren in den Ruhestand. „Das war schön, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten“, macht Karen Fischer unmissverständlich deutlich. Die verbrachte das Ehepaar vor allem im Wohnmobil. „Wir sind seit 1993 regelmäßig in Bad Hönningen am Rhein auf einem Campingplatz. Aber wir waren auch in der Schweiz, Dänemark und Schweden“, erzählt die 79-Jährige.