Kanuschnuppertag an der Bever bei Hückeswagen „Beim Paddeln wird er ganz ruhig“

Max steigt lachend aus dem Kanu. „Ich mag das“, bekennt der junge Mann, als er den kleinen Hang an der Bever hinauf läuft. „Das Paddeln, das Wasser. Das ist schön“, sagt er. Am Ufer steht seine Mutter und blickt ihm lachend entgegen. „Er wird beim Paddeln immer ganz ruhig“, berichtet sie. Edgar Begier vom Behindertensportverband in NRW kennt diese fast magische Wirkung des Paddelns. Mehr als 50 Jahre lang hat er mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet. Und während dieser Zeit entdeckte er in Skandinavien die Kraft des Kanus – und holte den Sport in den Verband nach NRW. „Es gibt kaum ein anderes Bundesland, in dem Menschen mit Behinderung diese Möglichkeit haben“, sagt er.