„Musikalischer Adventskalender“ in Hückeswagen : Kantorin sorgt für einen kulturellen Advent

Hückeswagen Die Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, Inga Kuhnert, ruft einen „Musikalischen Adventskalender“ ins Leben. Im Interview erzählt sie, was sich dahinter verbirgt und wie man ihn bestellen kann.

Inga Kuhnert Das ist ein Adventskalender mit 24 „musikalischen Türchen“. Der Kalender wird per täglicher E-Mail an die Abonnenten verschickt – und das genau wie ein ganz normaler Adventskalender auch. An jedem Tag im Dezember bis Weihnachten, vom 1. bis zum 24. Dezember. Mit jeder E-Mail bekommt man eine mp3-Datei, die man anklicken und so dann das Lied oder Stück zum jeweiligen Tag anhören kann.

Studium Nach dem Abitur studierte sie Blockflöte und Cembalo an der Musikhochschule Köln sowie Chorleitung und historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik Würzburg.

Kuhnert Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt es zurzeit kaum kulturelle Angebote, die man besuchen kann. Gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es sonst schon eine ganze Menge an Konzerten. Seit Anfang November haben sich die Maßnahmen wegen der weiter steigenden Infektionszahlen zudem noch einmal verschärft – und das wird wohl nun auch noch einige Zeit so bleiben. Das betrifft auch alle Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde in Hückeswagen: Unsere Konzerte, das Taizé-Gebet, die Adventsmusik, Offenes Adventssingen – all das kann im Moment nicht in gewohnter Weise stattfinden. Ich habe daher überlegt, ob es dennoch eine Möglichkeit gibt, Menschen mit Musik eine kleine Freude zu bereiten. Daraus ist dann diese Idee entstanden.