Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Kantorin will neue Band aufbauen

Kantorin will neue Band aufbauen

Hückeswagen In der Evangelischen Kirchengemeinde will sich die instrumentale Kirchenmusik neu aufstellen – mit Band und Blockflöten-Ensemble. Inga Kuhnert startet daher nun einen Aufruf.

Die Kirchenmusik in der Evangelischen Kirchengemeinde ist durch Corona keineswegs komplett zum Erliegen gekommen – im Gegenteil: Kantorin Inga Kuhnert hat sich durchaus die eine oder andere Sache einfallen lassen, mit der sie vor allem ihre Sängerinnen und Sänger bei der Stange halten konnte. „Das betrifft aber leider nicht unsere Band, auch wenn hier nicht Corona die Ursache ist, dass sie praktisch schon seit einem Jahr nicht mehr existiert“, sagt sie. Vielmehr seien fast alle Bandmitglieder zum Studium aus der Schloss-Stadt weggezogen. Und in der Corona-Zeit hatte die Kantorin keine Anstrengungen unternommen, neue Musikerinnen und Musiker zu finden. „Dabei ist es jetzt schon das zweite Mal, dass ich in dieser Situation bin. Denn als ich Anfang 2019 die Stelle als Kantorin angetreten habe, gab es auch schon keine Band mehr“, sagt Inga Kuhnert.