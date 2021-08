Hückeswagener Chor hört nach 120 Jahren auf : Würdevoller Abschied für die Kantorei

Hückeswagen Ein letztes Mal sang der Kirchenchor im Sonntagsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde. Damit geht eine traditionsreiche Historie zu Ende. Eine neue Singgruppe soll ins Leben gerufen werden.

Große Sonnenblumen erhielten die ehemaligen Sängerinnen und Sänger der Evangelischen Kantorei am Sonntag in der Pauluskirche. Es war ein Zeichen des Dankes für ihren Einsatz bei der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes. „Sie haben damit vielen Besuchern ein Stück Sonne mitgegeben“, sagte Elvira Persian, Vorsitzende des Presbyteriums.

Um die Kirchenmusik zukunftsfähig zu machen, sei jetzt jedoch eine Zäsur notwendig gewesen. Ein schwerer Akt für die Kantorin, die nun eine neue, flexible Singgruppe ins Leben rufen will. „Heute wird nur die alte Form zu Grabe getragen“, ist Kantorei-Sängerin Dagmar Klemann überzeugt.

Trotz aller Traurigkeit über den Abschied richtet sie, wie auch der ehemalige Vorstand der Kantorei, den Blick nach vorne und damit auf das Konzept „Sonntags um 10“ , mit dem neue Impulse gesetzt werden sollen. Langjährige Chormitglieder konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. „Ich habe mein halbes Leben in dem Chor gesungen – es ist ein Abschied von etwas Wertvollem, der tief unter die Haut geht“, sagte eine Choristin. Wehmut war nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch in der Gemeinde zu spüren, die dem Chor nach dem letzten Lied Applaus spendete. „Die Kantorei war eine segensreiche Gruppe und eine singende Gemeinschaft, die sich gegenseitig getragen und geholfen hat“, betonte Pfarrer Reimund Lenth. Es sei daher nur konsequent, sie mit Würde zu verabschieden und nicht langsam ausschleichen zu lassen. Das wäre letztendlich geschehen, da der Chor in den vergangenen Jahrzehnten immer kleiner wurde und zuletzt nicht mehr auftrittsfähig war.