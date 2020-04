Der C-Stempel ist da : Hückeswagen kann endgültig für die Regionale 2025 planen

Hückeswagen Bei zwei Zukunftsprojekten für die Regionale 2025 ist Hückeswagen ein Stück weiter – beim Schloss und der Freizeitlandschaft Bever-Talsperre. Vom Lenkungsausschuss gab’s nun grünes Licht für die weitere Umsetzung des Pläne.

Der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 hat in seiner jüngsten Sitzung ein Projekt den höchsten A-Stempel erteilt (das „Haus der Kultur(en)“ in Burscheid) sowie sieben neue Projekte mit dem C-Stempel versehen und sie damit in den Qualifizierungsprozess aufgenommen. Bei der Regionale 2025 handelt es sich um ein Strukturförderprogramm des Landes NRW, dessen Projektraum Bergisches RheinLand insgesamt 28 Kommunen im Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und im östlichen Rhein-Sieg-Kreis umfasst. Zu den Aufgaben der Regionale 2025 gehören die Qualifizierung von Konzepten und Projekten, die Beratung der einzelnen Projektträger und die Kommunikation des Strukturförderprogramms. Thematisch werden Projekte entlang der Handlungsfelder „Fluss- und Talsperrenlandschaft“, „Ressourcenlandschaft“, „Wohnen und Leben“, „Arbeit und Innovation“, „Gesundheit“ sowie „Mobilität“ qualifiziert. Bereits 2010 hatte Hückeswagen von der gleichnamigen Regionale profitiert: In ihrem Rahmen und der damit verbundenen Landesförderungen entstand der Radweg auf der alten Bahntrasse, wurde die Wupperaue neu angelegt sowie der Schlosshagen durchforstet und moderner gestaltet. Diese beiden Projekte sollen nun umgesetzt werden: