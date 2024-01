Mehr als 60 Millionen Euro für Hückeswagen Stadt und Wupperverband feiern die Übertragung des Kanalnetzes

Der fungiert in den kommenden Jahren sozusagen als städtische Kreditanstalt, aus der sich die Stadt bei Bedarf für den Haushalt bedienen kann. So wird etwa der zwingend notwendige Haushaltsausgleich in diesem Jahr, dem letzten im Haushaltssicherungskonzept (HSK), nur durch den Griff in die „Schatzschatulle“ des Abwasserbetriebs gelingen können – hat die Kämmerei doch ein Rekorddefizit von gut sieben Millionen Euro für 2024 errechnet.