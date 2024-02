Hückeswagener Chor marschiert beim Rosenmontagszug mit Kamelleregen statt Gospelgesang

Hückeswagen · Der Chor „Joyful Gospels“ beteiligt sich in seinem Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen am Hückeswagener Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“. Die Vorbereitungen der Fußgruppe sind so gut wie abgeschlossen – und auch das Werfen der Kamelle wurde schon geprobt.

10.02.2024 , 05:15 Uhr

Große Vorfreude bei Elisabeth Müller, Marlies Klintworth und Klaus Scheid (v.l.). Foto: Jürgen Moll

Von Heike Karsten