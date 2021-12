Hückeswagener Kinder basteln für Weihnachten : Kalender der Löwen-Schüler als Last-Minute-Geschenk

Hückeswagen Wer noch kein passendes Geschenk für seine Lieben hat, findet vielleicht eins bei den individuell gestalteten Jahreskalendern und Weihnachtskarten der Löwen-Grundschüler. Noch sind welche in der Bäckerei von Polheim und im Schulsekretariat zu haben.

Die einzelnen Monatsblätter wurden klassenweise gefertigt, so dass jede Klasse der Löwen-Grundschule in einem Monat mit eigenem Motiv vertreten ist – entweder als Gemeinschaftsarbeit aller oder durch verschiedene Kinder einer Klasse stellvertretend für alle. Die Kalender gibt’s zum Preis von sechs Euro in der Grundschule an der Kölner Straße oder im Backshop der Bäckerei von Polheim am Etapler Platz. Das Deckblatt bietet Platz zur eigenen Gestaltung. Bei den Weihnachtskarten haben die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. „Heraus gekommen sind wunderbare Karten“, versichert Rebecca Grosalski. Das Fünfer-Set zum Preis kostet fünf Euro.