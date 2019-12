Im Stadtrat in Hückeswagen : Die Kämmerin erläutert den 51-Millionen-Haushalt

Im Stadtrat in Hückeswagen

Hückeswagen Für 2020 rechnet die Kämmerei mit einem Defizit von knapp 2,7 Millionen Euro. Die Kreisumlage klettert erneut auf ein Rekordhoch.

Der städtische Haushalt wird 2020 ein Gesamtvolumen von mehr als 51 Millionen Euro haben und damit nach diesem Jahr erneut die 50-Millionen-Marke überschreiten. Gesamterträgen von 48,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 51,3 Millionen gegenüber. Das macht ein Defizit von zirka 2,7 Millionen Euro, teilte Kämmerin Isabel Bever am Abend in der Ratssitzung mit. Der Haushalt für dieses Jahr hatte eine annähernd gleiche Größenordnung.

Die Verwaltung hatte für 2018 ein Defizit von 2,4 Millionen Euro prognostiziert, was jedoch nicht eintrat. Vielmehr schloss das Vorjahr mit einem Überschuss in Höhe von zirka 1,8 Millionen Euro ab, der die Ausgleichsrücklage wieder auf 1,8 Millionen Euro auffüllte. Das Eigenkapital schrumpft bis Ende 2023 auf rund 23,9 Millionen Euro. 2006, mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), betrug die Eigenkapitaldeckung noch fast 57 Millionen. 2024 – wenn der Haushaltsausgleich geschafft und das Haushaltssicherungskonzept (HSK) beendet werden soll – wird das Eigenkaptal laut Prognose der Kämmerin bei etwa 24 Millionen Euro liegen.

Für die nächsten Jahre rechnet die Kämmerei mit weiteren Defiziten, die allerdings deutlich unter dem von 2020 liegen sollen: 1,3 Millionen Euro in 2021, 514.000 Euro in 2022 und 217.000 Euro in 2023. Für 2024 wird nach der Berechnung der Kämmerei mit zirka 247.000 Euro erstmals wieder ein Überschuss erwirtschaftet.