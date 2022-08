Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Sprechende Mustertapete“ im Island

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Der Kabarettist Michael Steinke präsentiert am Freitag, 2. September, im Kultur-Haus Zach sein neues Programm „Brause, Sex & Discofox". Der Vorverkauf ist gestartet.

Kabarettist Michael Steinke ist wieder live auf der Bühne des Kultur-Hauses Zach zu erleben. Am Freitag kommender Woche präsentiert er sein neues Programm „Brause, Sex & Discofox" und lässt dabei die 70er Jahre wieder aufleben – angefangen mit den allbekannten Pril-Blumen und Stories seiner Kindheit in dieser „schillernden“ Zeit. Ursprünglich war der Auftritt schon für März geplant gewesen, musste damals aber kurzfristig abgesagt werden. Nun wird der Kabarettabend nachgeholt. „Alle bereits gekauften Tickets gelten natürlich für diesen Nachholtermin“, versichert Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.

Bei dem Auftritt begibt sich die „sprechende Mustertapete“, wie sich Michael Steinke angesichts seiner psychedelischen Kleidung selbst gerne nennt, auf neues Terrain. Wie sehr haben ihn nicht nur Eltern und gesellschaftliche Gegebenheiten, sondern auch die Musik jener Zeit geprägt? Wäre die Pubertät pickelloser verlaufen, hätte nicht die Stimme von Jürgen Marcus die Körperoberfläche durch regelmäßige Gänsehaut zusätzlich strapaziert? Denn jede neue Liebe war wie ein neues Leben. Wie viel mehr Kontakt zum anderen Geschlecht hätte man haben können, wäre nicht ausgerechnet Günter Netzer Trendsetter in Sachen Frisuren und Discofox die einzige Form der Annäherung gewesen?

Doch Michael Steinke hatte nicht nur eine Kindheit, er hatte auch eine Jugend. Eine Spurensuche, die bei den Mittvierzigern und Älteren im Publikum längst verdrängte Erinnerungen zurückbringen und für die Jüngeren vielleicht die eine oder andere Erklärung liefern wird, warum ihre Eltern so wurden, wie sie sind. „Bei allen allerdings werden diese Enthüllungen in einem befreienden Lachen münden“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Denn wie immer trumpfe der „George Clooney der deutschen Comedy“ mit intelligenten Pointen auf. „Bewährt gesangsstark, witzig und spontan beschert der Kabarettist und Comedian einen Abend der Erinnerungen, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch hatte“, ist sich Noppenberger sicher. Früher war eben nicht alles besser, aber alles länger her.