Kabarettabend im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Sprechende Mustertapete“ bringt verrückte 70er zurück

Die „sprechende Mustertapete“ begibt sich auf neues Terrain: Kabarettist Michael Steinke begibt sich am kommenden Samstag, 19. März, mit seinem Programm „Brause, Sex & Discofox“ im Kultur-Haus Zach auf eine vergnügliche Zeitreise in die 1970er Jahre die Zeit seiner Kindheit und der Prilblumen. Wie sehr haben ihn nicht nur Eltern und gesellschaftliche Gegebenheiten geprägt, sondern auch die Musik jener Zeit? Wäre die Pubertät pickelloser verlaufen, hätte nicht die Stimme von Jürgen Marcus die Körperoberfläche durch regelmäßige Gänsehaut zusätzlich strapaziert. Denn jede neue Liebe war wie ein neues Leben. Wie viel mehr Kontakt zum anderen Geschlecht hätte er haben können, wäre nicht ausgerechnet Günter Netzer Trendsetter in Sachen Frisuren und Discofox die einzige Form der Annäherung gewesen. . .