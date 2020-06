Skaterpark in Hückeswagen : Juze zeigt Präsenz am Skaterpark

Hückeswagen Da das Jugendzentrum noch geschlossen ist, kommen die beiden Juze-Mitarbeiter David Visse Loreen Barberio jeden Mittwoch zum Skaterpark. Dort suchen sie Kontakt mit den Jugendlichen.

Es ist ein bisschen Normalität im Stadtbild: Hinter dem Aldi-Parkplatz sind seit einigen Tagen vor allem nachmittags viele Kinder und Jugendliche am neu gestalteten Skaterpark und probieren die Rampen aus. Die waren aus Mitteln des Vereins „(D)ein Euro für Hückeeswagen“ und des Fördervereins der städtischen Jugendpflege vor mehr als zwei Monaten angeschafft worden, wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht aufgebaut worden. Doch Mitte Mai war es endlich so weit – und viele Jugendliche hatten offensichtlich nur darauf gewartet, sie endlich ausprobieren zu können.

Am Mittwochnachmittag waren auch David Visse, pädagogischer Leiter im Jugendzentrum, und Juze-Mitarbeiterin Loreen Barberio zum Skaterpark gekommen. „Wir können die Hygienemaßnahmen im Jugendzentrum nicht einhalten, weshalb noch geschlossen ist“, sagte Visse. Er betonte, dass sie aber dennoch Präsenz zeigen wollten. „Deswegen sind wir bei gutem Wetter ab jetzt jeden Mittwochnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr am Skaterpark“, sagte Visse. Der Skaterpark zwischen Aldi-Parkplatz und Bergischem Kreisel habe sich in den wenigen Tagen, die er nun schon offen sei, zu einem beliebten Treffpunkt der Jugendlichen entwickelt. „Wir können so auch etwas auf die Abstandsregeln achten – auch wenn das durch das Fahren auf BMX-Rad, Roller oder Skateboard ohnehin schon gegeben ist“, sagte Visse.