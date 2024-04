Gemeindereferentin für Hückeswagen Jutta Grobe verlässt St. Mariä Himmelfahrt

Es sind viele Faktoren zusammengekommen, die einfach gut gepasst haben, erläutert die 59-Jährige den nicht ganz alltäglichen Wechsel. „Zum einen ist es die sicherlich letzte Gelegenheit für mich, noch einmal etwas Neues kennenzulernen und anzugehen. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich ein eher städtisch geprägter Mensch, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, so dass ich mich auf das urbane Umfeld in Remscheid freue“, sagt sie. Nicht zuletzt würde sich aber auch ein Kreis für sie schließen. Denn ihre ersten Sporen in der kirchlichen Gemeindearbeit, damals noch auf ehrenamtlicher Basis, hatte Jutta Grobe seinerzeit in Remscheid-Lennep, in der Kirchengemeinde St. Bonaventura gesammelt.