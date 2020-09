Konzert in Hückeswagen : „Just Cash“ überzeugt mit Energie und Emotionen

Konzert in Hückeswagen

Hückeswagen Die Tribute-Band „Just Cash“ erinnerte im Kultur-Haus Zach mit viel Energie und vielen Emotionen an Johnny Cash und den legendären Country-Rock aus Nashville, Tennessee.

Die Legende des Country-Rocks wurde am Samstagabend im Kultur-Haus Zach zum dritten Mal gefeiert. Denn die Tribute-Band „Just Cash“ erinnerte am 17. Todestag von Johnny Cash mit leidenschaftlicher Power und gefühlvollen Songinterpretationen wieder einmal an ein musikalisches Lebenswerk, mit dem sich seit dessen Karrieredurchbruch im Jahr 1955 bis heute alle Generationen fesseln lassen.