Sieben Strafanzeigen für Quartett aus Hückeswagen und Kürten : Vier Jungs (14, 13, 11) brechen sechs Mal in Post-Halle ein

Immer wieder Pakete mitgehen ließen vier Jugendliche seit Ende Januar, wobei sie mit einem aus einem abgestellten Auto gestohlenen Schlüssel in die Halle der Post am Schwarzen Weg gelangt waren. Foto: dpa/Daniel Karmann

Hückeswagen Sechs Mal ist das Verteilzentrum der Post in Hückeswagen in den vergangenen zwei Wochen von Dieben heimgesucht worden, am Donnerstagabend wurde das Quartett auf frischer Tat ertappt: Es handelt sich um vier Jungen im Alter von 14, 13, und elf Jahren.

Sie sind gerade einmal 14, 13 und elf Jahre alt und stecken doch schon voller krimineller Energie. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte am Donnerstagabend vier Jugendliche bei einem Einbruch in die Lagerhalle der Post zwischen Schwarzem Weg und Peterstraße beobachtet und zwei von ihnen gestellt. Das teilte am Freitag Polizei-Sprecherin Kathrin Popanda mit. „Tatfahrzeuge“ waren Fahrräder und Kettcars.

Damit waren zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger aus Hückeswagen sowie ein Elfjähriger aus Kürten gegen 18.30 Uhr auf den Hof vor der Lagerhalle gefahren, wobei sie auch noch dort geparkte Autos beschädigten. Dann verschafften sie sich mit einem bereits Ende Januar gestohlenen Schlüssel Zugang zu dem Postgebäude – den hatten sie damals aus einem dort abgestellten Wagen entwendet, bestätigte die Polizei-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Beobachtet wurde das Quartett dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter der Post. Als zwei der jugendlichen Täter wieder aus dem Gebäude kamen, stellte er die beiden zur Rede und hielt sie bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. „Durch die Aussagen der beiden Jungen konnten die beiden anderen Tatverdächtigen ermittelt werden“, berichtete Kathrin Popanda. Im weiteren Verlauf der Befragung gaben die Jugendlichen sogar noch weitere Einbrüche und Diebstähle zu – insgesamt hatten sie in den vergangenen zwei Wochen sechs Mal das Verteilzentrum aufgesucht und Pakete mitgehen lassen. Die vier Jungs wurden schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben, die Beute wurde sichergestellt.

Insgesamt fertigte die Polizei sieben Strafanzeigen, darunter auch für die Beschädigung der Autos.

(büba)