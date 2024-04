Hückeswagenerinnen bei Deutscher Meisterschaft Junge Prellballerinnen wollen in die Titel-Entscheidung eingreifen

Es ist bereits fünf Jahre und eine Pandemie her, dass die Prellball-Abteilung des TV Winterhagen einen ihrer größten Erfolge feierte. Damals, 2019, holte sich die weibliche Jugend A/B (15 bis 18 Jahre die Deutsche Meisterschaft! Annika Köthe, Marlene Wenzlokat, Michelle Thöni und Nina Mörch hatten den Heimvorteil genutzt und die Konkurrenz in der Mehrzweckhalle auf Distanz gehalten. Nun tritt wieder eine Nachwuchsmannschaft des TVW bei der Deutschen Meisterschaft an: Am kommenden Wochenende geht es für die weibliche Jugend C/D (11 bis 15 Jahre) zur Endrunde, die der TSV Ohorn in der Nähe von Dresden ausrichtet. Bereits am Freitagmittag macht sich die Hückeswagener Delegation auf die weite Fahrt, da bereits am Samstagmorgen, 9 Uhr, die Vorrunde startet.