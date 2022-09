Alstadtfest in Hückeswagen : Junge Trödler trotzen dem bergischen Regen

Hückeswagen Einige hartgesottene Kinder verkauften trotz Regen ihr Spielzeug auf Decken. Der Erlös wurde oftmals direkt wieder in Spielzeug investiert.

Trotz der zahlreichen Teilnehmer, die sich in diesem Jahr mit einem Verkaufsstand am Hückeswagener Altstadtfest beteiligt hatten, blieben ausreichend Lücken für den Kindertrödel frei. Für den Nachwuchs standen an beiden Tagen kostenfrei und ohne Voranmeldung freie Plätze zur Verfügung. Allerdings waren Standaufbauten mit Pavillon und Tischen nicht zulässig. Viele Kinder hatte das Wetter daher zumindest am Samstag davon abgehalten, ihre Verkaufsdecken auf dem nassen Boden auszubreiten. Nina Hesse störte der Regen nicht. Die Zehnjährige hatte vor dem Tedi einen Platz unter dem Vordach gefunden und dort ihre Puppen und Schleich-Pferde ausgebreitet. „Es macht Spaß“, versicherte sie und ließ auch beim Preis mit sich handeln. Nur wenige Meter entfernt boten Niklas und Noah eine Auswahl an PC-Spielen, Büchern und Kleidung an. Mit dem Fahrradanhänger hatten sie sogar den Transport der Sachen in die Stadt selbstständig übernommen. „Am Sonntag werden wir nochmal hierherkommen“, sagten die Elfjährigen am Samstagmittag voller Motivation. Das eingenommene Geld werden sie im Anschluss gerecht teilen – so wie es sich unter Freunden gehört.