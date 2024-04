Ausbildungsberuf in Hückeswagen „In der Pflege geht es nicht nur um Stuhlgang“

Wenn Kinder gefragt werden, was sie später einmal beruflich machen möchten, können sie die Frage ohne nachzudenken beantworten. Jungs wollen oft Pirat oder Torwart werden, Mädchen lieber Prinzessin oder Model. Das war damals auch bei Adriana Hartmann der Fall. „Doch insgeheim wusste ich schon immer, welcher Job wirklich mein Traumberuf ist. Ich wollte in die Pflege – so wie meine Schwester und mein Onkel auch“, sagt die 24-Jährige. Dass sich die Hückeswagenerin vor mehr als drei Jahren für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden hat, lag also nicht zuletzt an ihrer Familie. „Sie haben mir viel aus ihrem oft fordernden Alltag erzählt. Das hat mich aber nicht abgeschreckt. Im Gegenteil: Sie haben mir den Beruf nähergebracht, durch ihre Erzählungen bin ich da reingewachsen.“