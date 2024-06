Hückeswagener Schreinerei Gründer im Ruhestand – junge Generation leitet jetzt arcus

Die Anfänge waren bescheiden. Rüdiger Krumreihn hatte sich Anfang der 80er Jahre mit der ehemaligen Werkstatt des Schreinermeisters Werner Abshoff am Marktberg unterhalb der Pauluskirche selbstständig gemacht. Vier Jahre später stieg Geschäftspartner Hans-Peter Dörpinghaus als Teilhaber ein, den Krumreihn in der Berufsschule kennengelernt hatte. Doch nach und nach vergrößerte das Duo seine Firma – jetzt sind beide Gründer nicht mehr im Unternehmen, das auf 45 Mitarbeiter angewachsen ist. Krumreihn war Ende 2019 im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand gegangen und hatte seine Geschäftsanteile an Tochter Nina Stockebrand (43) weitergegeben. Dörpinghaus (63) vollzog den Schritt zum Jahreswechsel 2023/24 – für ihn rückte Christian Proske (44) in die Geschäftsführung nach.