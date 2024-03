Kolpingsfamilie Hückeswagen „Junge Alte“ besuchen Alte Stadtgärtnerei

In der Regel treffen sich die „Jungen Alten“ der Kolpingsfamilie zwar zum Wandern, mitunter stehen aber auch Besichtigungen an. So besuchte die Wandergruppe jetzt die Alte Stadtgärtnerei in Remscheid, um die vielfältige Einrichtung und die Projekte der Arbeit Remscheid kennenzulernen.